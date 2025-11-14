NHKは14日、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45）の出場歌手発表会見を実施。7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが初出場することが発表された。【会見カット】カワイイ…！ハートポーズのCANDY TUNECANDY TUNEは、日本のポップカルチャーをけん引するアソビシステムによる、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」から、“原宿から世界へ”をコンセプトにデビュー。福山