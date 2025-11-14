巨人は１４日、今月２３日のファンフェスタ終了後に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜２００２年優勝メンバー同窓会〜」の追加出演者が決定したと発表した。世代を超えて愛される２００２年日本シリーズ優勝メンバーが東京ドームに集結する。■追加出演者工藤公康さん、前田幸長さん、仁志敏久さん、元木大介さん、村田善則さん、岡島秀樹さん、斉藤宜之さん、條辺剛さん詳細は球団公式ホ