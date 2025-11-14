高市総理の台湾有事をめぐる答弁に中国外務省が昨夜、日本の金杉大使を呼び出し抗議したことに対し、木原官房長官はきょうの会見で改めて中国側に説明し、反論したことを明らかにしました。木原稔 官房長官「高市総理の答弁の趣旨と我が国政府の立場について、中国側には改めて説明を行い、反論をいたしました」高市総理が台湾有事をめぐり「存立危機事態になりうる」と答弁したことについて、中国外務省は昨夜、金杉大使を呼