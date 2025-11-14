atuhor=末岡洋子AIコーディングのスタートアップであるCursorは11月13日、23億ドルの資金調達を行ったことを発表した。既存の投資家に加えてNVIDIA、Googleが新たに参加した。評価額は293億ドルという。○大企業からの需要拡大に対応今回のシリーズDの投資ラウンドには、既存投資家のThrive、a16z(Andreessen Horowitz)、Accel、DST Globalが参加したほか、Coatue、NVIDIA、Googleが新規に加わった。調達した資金は、技術研究、製