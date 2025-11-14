経済的な不安や地政学リスクが高まる場面で、安全資産として選ばれ続けている金は、「有事の金」と呼ばれています。そうした中、昭和61年に発行された天皇陛下在位60年金貨を持っている人は、今ならどのくらいの価値があるのか気になるかもしれません。 天皇陛下御在位60年10万円金貨は、現在は40万円を超える価格で取引されるケースもあります。本記事では、実物資産としての金の価値の推移や、天皇陛下御在位60年金貨