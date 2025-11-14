ファナティクス・ジャパンは１４日、米大リーグで今季ＭＶＰを受賞したドジャースの大谷翔平投手の記念グッズを、ＭＬＢ公式オンラインショップで発売開始した。Ｔシャツ（６０００円、子ども用４５００円）やフーディー（８５００円、子ども用６５００円）など、投球フォームやホームランスイングをあしらった２０種類以上が販売されている。