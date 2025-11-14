新品のタイヤに交換してからまだ2年しか経っていないのに、ディーラーから交換を勧められたらどうしますか？ 価格が上がり続けている今だからこそ、本当に交換が必要かどうかを冷静に見極めることが大切です。 この記事では、費用も安全も、後悔しないために知っておきたい判断基準をまとめました。 交換は本当に必要？ 「残溝1.6mm」「製造10年」など安全基準と目安を確認 乗用車のタイヤは、法令上、