「デフリンピック東京大会」でデフサッカー女子チームを率いる山本典城(よしき)監督（５０）は、フットサル監督との「二刀流」だ。冬季種目であるデフフットサル女子チームの代表監督を務めながら、自国開催の大会でサッカーの監督も務める。「異例中の異例」と言える兼任の起用には、「特殊な事情」と「熱い思い」がある。（デジタル編集部・反保真優）「デフサッカーを多くの人に知ってもらう」「自国開催のデフリンピック。