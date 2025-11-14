＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞初出場を決めたソロアーティストのアイナ・ジ・エンド（30）は「今侍みたいな心で立っている。アイナ・ジ・エンドというおかしな名前をつけて10年。真面目に歌を歌っていると必死こいて伝えにいきたい」と意気込んだ。今年は7月に配信リリースした人気アニメ「ダンダダン」の主題歌「革命道中−On The Way」が、ストリーミング総再生回数1億回、SNS総再生12億回を突破し、Billboar