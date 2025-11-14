GANG PARADEで“カ能セイ”として活動していた華乃の、初めてのオリジナル楽曲「お気の毒様ね。」のMVが、本日11月14日20時にプレミア公開される。 （関連：GANG PARADEは今が最高――最新アルバム『GANG RISE』完全再現ライブ遊び場へ捧げる最大級の愛と覚悟） 作詞、作曲、編曲をふるーりが手がけた本楽曲は、本日配信リリース。MVは、壊れた日常の中で“忘れられない誰か”に取り憑かれたような