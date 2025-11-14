大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）の出場者が14日、同局から発表され、氷川きよし（48）が「放送100年紅白特別企画」として25回目の出場が決まった。100年の放送の歴史を彩ってきた先輩歌手の名曲をカバーする。