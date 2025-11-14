大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）の出場者が14日、同局から発表され、氷川きよし（48）が「放送100年紅白特別企画」として25回目の出場が決まった。100年の放送の歴史を彩ってきた先輩歌手の名曲をカバーする。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 草間リチャード敬太を略式起訴
- 2. 榛葉氏が突然クイズ 高市氏即答
- 3. 第76回紅白歌合戦 出場歌手発表
- 4. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
- 5. 熊絶滅させろ 過激派に役所困惑
- 6. 8歳娘放置し死亡させたか 母否認
- 7. 漫画家の榎本由美さん死去 60歳
- 8. 小田急ロマンスカーで絶望した男
- 9. かなで「未経験」の性事情を告白
- 10. 生活保護申請者 職員が隠し撮り
- 1. 中国大使館員に外出控えを指示
- 2. 台湾問題 日本人は自らの身焼く
- 3. 独 18歳に徴兵検査を義務付け
- 4. 中国 高市氏は直ちに是正&撤回を
- 5. 「行くべき世界の旅行先25選」に山形、静寂と絶景の魅力は卓越、クマ対策の課題も
- 6. 部屋水浸しで280倍の賠償を 中国
- 7. 初来日「こんな味米国にはない」
- 8. 中国で今年完成の橋が一部崩落
- 9. 米大統領の原潜建造計画に冷水
- 10. 韓国人YouTuberに服販売 タイ
- 1. 榛葉氏が突然クイズ 高市氏即答
- 2. 第76回紅白歌合戦 出場歌手発表
- 3. 漫画家の榎本由美さん死去 60歳
- 4. かなで「未経験」の性事情を告白
- 5. Suica ペンギン卒業に撤回署名
- 6. ヒカル「離婚について話した」
- 7. ブラマヨ小杉告白 混血だった
- 8. 「台湾有事」発言に 再び猛抗議
- 9. 紅白に嫌気? 星野源が不参加の訳
- 10. 長嶋一茂 尊敬するけど嫌いな人