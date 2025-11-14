私はアイネ。夫のユキヤと2人暮らしです。結婚して2年ほど経ちましたが、子どもを授かる気配はまったくありません。しかし夫とは「子どもはいてもいなくてもいいよね」という話になっているので、そこまで焦っているわけでもありません。夫婦で2人仲よく暮らせていれば、それでいいじゃないですか。しかし最近になって、母から「孫は？」と言われるようになりました。昔から仲よしでよく連絡をとりあう母でしたが、これはさすがに