日本ゴルフツアー機構が公式インスタグラムを更新。静岡県で開催中の「三井住友VISA太平洋マスターズ」の初日。中西直人が名物ホールの18番パー5で見せたウォーターショットを動画で投稿した。【動画】「これぞプロの技！」 中西直人のウォーターショット【日本ゴルフツアー機構の公式Instagramより】太平洋クラブ御殿場コースは、1977年にオープンして以来、本大会の開催コースとなってきた。その18番ホールのグリーンサイドには