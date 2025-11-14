＜伊藤園レディス初日◇14日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、三ヶ島かなが5アンダー・単独首位に立っている。【現地写真】原英莉花組のギャラリー数がすごい！1打差2位タイに櫻井心那、青木瀬令奈、藤田さいき、高木優奈、川岸史果、福山恵梨、リ・ハナ（韓国）。2打差9位タイには神谷そら、川崎春花、稲見萌寧ら20人が続いている