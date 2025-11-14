静岡市の夏の風物詩・安倍川花火大会について、大会本部は2026の大会を7月18日に開催すると発表しました。 【写真を見る】安倍川花火大会の様子＝2024年 戦没者への慰霊や鎮魂のために1953年から始まった安倍川花火大会は、2026年で73回目を迎えます。 大会本部は11月13日、2026年の花火大会を7月18日の土曜日に開催すると発表しました。来場者の宿泊予約や他の花火大会との日程調整をしやすくするため、2024年から日程発表を早