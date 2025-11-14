メジャーリーグ機構（MLB）は14日（日本時間）に各リーグで打者として最も活躍した選手に贈られる“ハンク・アーロン賞”を発表、シーズンMVP、エドガー・マルティネス賞、オールMLBファーストチームに次いでドジャースの大谷翔平（31）が3年連続3度目の受賞。3年連続での受賞は2003年のA.ロドリゲス（ヤンキース）以来、史上2人目、3度の受賞はB.ボンズ（ジャイアンツ）に並ぶ歴代2位タイ。【一覧】大谷翔平らドジャースが逆転Vへ