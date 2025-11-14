韓国の李在明大統領は、アメリカとの関税交渉や安全保障での協議で最終合意したと発表しました。李在明 大統領「韓米ともに常識と理性に基づいた最善の結果となった。以前とは次元が異なる協力的パートナーシップを構築するだろう」李在明大統領は14日、記者会見し、アメリカとの関税交渉などで最終合意したと明らかにしました。両国が公表した合意内容をまとめた「ファクトシート」によりますと、相互関税は15％を維持し、自