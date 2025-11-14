MLB機構は14日、メジャー版のベストナインにあたる“オールMLBチーム”を発表した。ドジャースの大谷翔平（31）は指名打者部門で“ファーストチーム”に選出され、3年連続4度目の受賞。2021年には先発投手で受賞しており、オールMLB選出は合計5度目の受賞となった。チームメイトの山本由伸（27）も先発投手部門で初選出。ダルビッシュ有、大谷に次いで日本選手3人目のファーストチームとなった。【一覧】大谷翔平らドジャースが逆