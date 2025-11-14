政府は深刻化しているクマ被害に対応するため、関係閣僚会議を開催し「クマ被害対策パッケージ」を決定しました。クマの駆除や捕獲を強化し、生活圏周辺での個体数を削減する方針です。「クマ被害対策パッケージ」は人の生活圏からクマを排除し、周辺地域などで捕獲などを強化することで増えすぎたクマの個体数の削減・管理を徹底し、人とクマのすみわけを実現したいとしています。今回のパッケージで示された対策は緊急的、短期的