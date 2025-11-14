金の延べ棒に実在する事業者名の刻印を入れて正規品と偽って販売したとして、警視庁は14日までに、詐欺などの疑いで中国籍の会社役員の男（39）＝東京都渋谷区＝ら男女8人を逮捕した。特殊詐欺で詐取した金塊や密輸した金に偽の刻印を入れたとみられ、同様の手口で3〜7月、約95億円分の金を売却したという。捜査関係者への取材で分かった。8人の逮捕容疑は他の仲間と共謀し、3〜4月、東京都千代田区の業者に正規品と偽った金の