演歌歌手水森かおり（52）スタッフが14日、水森のブログを更新。第76回NHK紅白歌合戦出演決定を発表した。公式ブログでは「第76回NHK紅白歌合戦出演決定!いつも水森かおりを応援していただき、ありがとうございます。23年連続で『第76回NHK紅白歌合戦』への出場が決まりました!水森かおりスタッフ」と発表された。