どうやらこの夫、“息子より俺”なだけなく“なによりも俺”を優先してほしいようです。このころは仕事がうまくいっていたのでよかったのですが、仕事がうまくいかなくなると夫の俺様優先はさらに悪化。「俺・俺・俺！」「俺がー！」と不機嫌を撒き散らすようになっていくのです…！【まんが】俺が一番夫(ウーマンエキサイト編集部)