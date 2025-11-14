メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が最年少で永世竜王の資格を獲得しました。 藤井六冠に佐々木勇気八段が挑戦した今期の竜王戦七番勝負の第4局は、12日から京都競馬場で行われ、13日午後6時半すぎに佐々木八段が投了して、藤井六冠が4連勝でタイトルを防衛しました。 竜王戦5連覇となり、最年少で永世竜王の資格を獲得しました。 「永世竜王の資格が得られて光栄に思います。現状で満足することなくこ