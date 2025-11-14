ＮＨＫは１４日、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手を発表した。この日は紅組２０組、白組１７組、特別企画２組が発表されたが、公式サイトでは「選考について」とし、その基準を発表した。（１）今年の活躍、（２）世論の支持、（３）番組の企画・演出という３つの要素を中心に、以下のデータを参考資料として検討のうえ、総合的に判断したという。（１）今年の活躍Ａ）ＣＤ・ＤＶＤ・Ｂｌｕ−ｒａ