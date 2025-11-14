大リーグ機構（MLB）が主催する「MLB Award Show」が13日（日本時間14日）、米国ネバダ州ラスベガスで行われ、ア、ナ両リーグを合わせたベストナインに相当する「オールMLB」を発表。ファーストチームには指名打者部門でドジャースの大谷翔平投手（31）、先発投手部門で同じくドジャース・山本由伸投手（27）が選出された。大谷は5年連続、山本は初の選出で、日本人投手の同チーム入りは20年のダルビッシュ、21〜23年の大谷翔平