阪神・今朝丸裕喜投手が１４日、高知県内で契約更改交渉に臨み、今季年俸７２０万円の現状維持でサインした。（金額は推定）報徳学園から２０２４年ドラフト２位で入団。１年目の今季は２軍１２試合に登板して５勝０敗、防御率４・２４だった。ルーキーイヤーを完走して「一番は制球力。１軍（経験豊富な）バッターと対戦してコントロールは大事だと感じました」と右腕。特に怖さを感じた打者を問われ「中田翔さん。自分の中