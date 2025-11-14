ドジャース・大谷翔平の高校時代の恩師でもある花巻東・佐々木洋監督が１４日、教え子のＭＶＰ獲得に祝福のコメントを送った。同校は明治神宮大会出場のため都内に遠征中。練習先の町田市・国士舘大球場で教え子の吉報を聞いた佐々木監督は「今まで考えられないことが当たり前になってくるところが、日本人ができないことをどんどんしていくところが本当に誇りに思いますし、尊敬しています」と喜びを語った。３年連続４度目