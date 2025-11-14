ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場のアーティストが出席した。ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（郄石あかり主演）の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う夫婦デュオ「ハンバートハンバート」が、初出場を決めた。同デュオは、佐野遊穂と佐藤良成が１９９８年に結成。ともにメインボーカルを担当し、フォーク、カントリーなどをルーツにした楽