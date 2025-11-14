ポンド/ドルのボラティリティ急上昇、ポンド円203円割れ目前まで下落 ポンドドルの1週間物ボラティリティは8.00%まで急上昇、9月5日以来の高水準となっている。ポンド円は203円割れ目前まで下落、ポンドは対ユーロで23年4月以来の安値をつけている。 首相と財務相が26日の予算発表を前に所得税率引き上げの計画を断念したとの報道が伝わっている。最大300億ポンドと推定される財政の穴を埋めるため歳入を増やす別の方