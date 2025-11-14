静岡地検浜松支部は14日、浜松市のガールズバーで7月、店長と従業員の2人を殺傷力の高いククリナイフで多数回突き刺し殺害したなどとして、殺人と銃刀法違反などの罪で住所不定、無職山下市郎容疑者（41）を起訴した。地検支部は鑑定留置し、刑事責任能力を問えると判断したとみられる。起訴状などによると、山下被告は7月6日、ククリナイフ2本を両手に持ち店内に侵入し、店長の竹内朋香さん＝当時（27）＝と従業員の伊藤凜さ