ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が１３日（日本時間１４日）、自身のインスタグラムに新規投稿。妻・チェルシーさんとの連名で、大谷翔平投手のＭＶＰ獲得を祝福した。チェルシーさんは「ＭＶＰ♥」の文言とともに、優勝パレードで撮影された４ショットを投稿。大谷夫妻とフリーマン夫妻は一緒のバスに乗り込んでおり、中継でも言葉をかわすシーンが映し出されていた。フリーマンは今季、大谷とともに打線をけ