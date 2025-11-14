日本テレビの科学バラエティ番組『所さんの目がテン!』(毎週日曜7:00〜)では、科学者の専門的知見と地域住民の協力で里山を再生させる長期実験企画「かがくの里」に、建築家・隈研吾氏の設計による母屋が完成した。16日の放送でお披露目される。「かがくの里」研吾氏設計の母屋「かがくの里母屋建築プロジェクト」は、番組に隈氏が出演(2022年「木組みの科学」)した際に、老朽化したかがくの里の母屋の設計をオファーしたことでス