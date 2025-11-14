ママ友ができると、子育ての悩みを相談したり子ども同士を遊ばせたりと、心の支えになりますよね。しかし、とある出会いがママ友との関係を揺るがす場合もあるようで……？今回は、ママ友の旦那さんが元カレだとわかり秘密の約束を交わした話をご紹介いたします。2人だけの秘密「幼稚園で初めて仲良くなったママ友。子ども同士も仲良くて、毎日のように公園で一緒に遊ぶくらいの仲なんです。ある日、うちの家族とママ友の家族で