「成膜」に特化した半導体製造装置メーカー「KOKUSAI ELECTRIC」。同社は2025年3月期に2389億円だった売上高を中期的に3000億〜3300億円にする目標を掲げている※写真はイメージです（写真：phonlamaiphoto／PIXTA）世界シェアナンバー1の日本企業は今も多数存在し、日本経済のみならず世界経済を支えている。特に小規模なマーケットで世界シェアが圧倒的に高く、世界のサプライチェーンで非常に重要な企業が日本にはたくさんある