三養ジャパンは、人気のブルダックシリーズより「カルボナーラブルダック炒め麺 BIG」と「クリームカルボナーラブルダック炒め麺 BIG」の2つの商品を、全国のコストコ9つの倉庫店にて順次ロードショー形式にて販売する。初回は、11月17日〜23日にコストコ幕張倉庫店にて特別販売を実施。「カルボナーラブルダック炒め麺 BIG」シリーズK-SPICYの代表ブランドとして成長を続けている、「ブルダック」シリーズ。日本国内ではカルボ、