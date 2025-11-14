ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の参加者のその後や、恋愛心理戦8日間に迫った限定コンテンツが、「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」で配信された。『ラブキャッチャージャパン2』限定コンテンツ 場面カット○1,000万円を手にするまでの8日間の頭脳戦や心境最終話で、さくらへの一途な姿を見せてきたが、まさかのマネーキャッチャー(賞金目当て)でスタジオを震撼させたい