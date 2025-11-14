（苗栗中央社）中部・苗栗県苑裡鎮でイ草編みの技術伝承に取り組む台湾藺草学会が、2025年度グッドデザイン賞（日本デザイン振興会主催）で「グッドデザイン・ベスト100」に選ばれた他、「グッドフォーカス賞（新ビジネスデザイン）」を受賞した。文化の保存や農村の活性化、国際的に意義のある持続可能なデザインの指標になっていることが評価された。同学会は、数十年にわたりイ草編みを守り続けた職人らに対する温かい称賛であ