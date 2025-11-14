（台南中央社）南部・台南市の黄偉哲（こういてつ）市長は12日午後、山形県山形市の佐藤孝弘市長らと面会した。文化や観光、教育、スポーツ、産業などの分野でより多様な交流が行われ、友好関係が世代を超えて続くことに期待を寄せた。両市は2017年に友好交流促進に関する協定書を締結し、活発な交流を続けている。この日は佐藤市長をはじめ、山形市の市役所や市議会、商工会議所、山形県日華親善協会などの関係者ら36人が台南市を