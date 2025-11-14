株式会社焦点工房は、7Artisansの交換レンズ「35mm F1.8 AF」を11月14日（金）に発売した。対応マウントはソニーE、ニコンZ、L。希望小売価格は6万4,000円。 35mmフルサイズのイメージセンサーに対応するAF（オートフォーカス）の単焦点レンズ。 AF駆動用にSTM（ステッピングモーター）を搭載。対応機種との組み合わせでは瞳AFや顔認識機能に対応する。 レンズ構成は非球