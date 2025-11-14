¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û óîÆ£µþ»Ò¤Î½é¼ç±é±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢yama¤Î½ñ¤­²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖDawn¡×¤Ë·èÄê¡£ËÜÍ½¹ð¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¡ÖÍýÁÛ¤È¤Ï°ã¤¦¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼åÅÀ¤¹¤é¤â¤¤¤Ä¤«°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Êyama¡Ë ¥«¥ó¥Ì¤ËÂ³¤­¡¢´û¤Ë³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ê¤É10°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤Ø½ÐÉÊ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¡£ÀèÆü¡¢Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ú¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¡Û¤ØÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë