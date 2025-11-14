テー・オー・ダブリュー [東証Ｓ] が11月14日後場(13:00)に決算を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期比2.8％増の3.6億円となったが、7-12月期(上期)計画の12.5億円に対する進捗率は29.0％にとどまり、5年平均の34.5％も下回った。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.9％→7.8％に悪化した。 株探ニュース