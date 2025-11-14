Photo: 小林奈納子 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。移動先でノートPCを開くとき、本当はマウスを使いたいのにトラックパッドで作業している。そんな人にぴったりなマウスが「Finger Barrel Mouse i2」。ミニサイズなので持ち運びが楽で、狭いスペースでも使いやすいのが特長です。サンプルを特別にお借りして、使い心地を試してみました！場