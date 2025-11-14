オリックス・斎藤響介投手（20）が14日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉を行い、250万円減の950万円でサインした（金額は推定）。昨年開幕前にはドジャース・山本由伸から“ネクストブレーク候補”と指名され、同6月8日の巨人戦（東京ドーム）でプロ初勝利を挙げた右腕も、今季は右肘痛などもあり1軍登板がなく、不本意なシーズンになった。秋季高知キャンプにも不参加となったが「（肘の）痛みも取れました。来年は1軍