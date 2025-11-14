オリックス・才木海翔投手（25）が14日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、1600万円増の2800万円でサインした（金額は推定）。プロ3年目の今季は自己最多の38試合に登板し、2勝1敗4セーブ、11ホールドで防御率1・87。勝ち試合のリリーフ陣の一角を担うなど飛躍のシーズンだった。倍増以上の大幅昇給。自身へのご褒美について聞かれ「車の改造のパーツを買いたいです。まだノーマルの状態で乗ってるんで。ホイール