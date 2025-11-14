聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は１４日、開幕の１５日に先立ち、サッカー男子が福島県・Ｊヴィレッジで始まり、日本対豪州戦のキックオフを前に会場には家族連れら観客が多く訪れた。会場周辺では、手話通訳ができるボランティアが聴覚障害の来場者を案内する姿なども見られた。大会は２６日まで、東京都と静岡、福島両県で行われる。