台湾有事をめぐる高市総理の発言で、中国外務省が金杉憲治駐中国大使に強く抗議したことに対し、木原官房長官は「日本の立場について改めて説明を行い反論した」と述べました。【映像】「汚い首を斬る」などと投稿した中国の駐大阪総領事木原官房長官は、台湾問題については「対話による平和的解決を期待するというのが我が国の一貫した立場だ」と強調しました。一方、高市総理大臣の発言に反発し「汚い首を斬る」などとSNS