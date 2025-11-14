【モデルプレス＝2025/11/14】大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分〜11時45分）出場者発表会見が、11月14日に行われた。会見前に実施本部長から選考基準が説明された。【写真】2025年「紅白」初出場者集結◆「第76回NHK紅白歌合戦」選考基準は？今回の「紅白歌合戦」の選考基準について「昨年3月に作成しましたNHKの人権尊重のガイドラインについて、出場歌手の所属事務所にご賛同いただいた上で今年の活躍・世論