ＮＨＫは１４日、大みそかに放送する「第７６回紅白歌合戦」の出場歌手を発表した。紅組が２０組、白組が１７組で、そのうち初出場は紅組８組、白組２組。ジャニー喜多川氏による性加害問題を受け、旧ジャニーズ事務所の所属タレントの受け入れ先となった新会社「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ（スタートエンターテイメント）」から「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」（６回目）が出場する。同社の歌手の出場は初めてとなる