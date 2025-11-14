今回は、筆者の知人A子のエピソードをご紹介します。A子の会社の新人社員は、資格試験を受けることになっています。勉強会をする新人社員が多くいる中、参加しない新人社員がいて、気になったA子が尋ねると……？ ギリギリに出社する新人社員 私の会社では、新人社員は専門知識を扱うための資格試験を受けることになっています。 試験は冬にあるため、夏休み明けくらいから朝早めに出社し、試験の勉強会をする新人社員