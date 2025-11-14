打者として55本塁打、投手として防御率2.87米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。3年連続は2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位となった。米4大スポーツ界でも史上初の偉業を達成したと米データ会社が紹介している。米国のデータ提供会社「オプタスタッツ」公式Xは、「